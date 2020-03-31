ЛОНДОН, 31 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Основной индекс британского фондового рынка FTSE 100 завершил торги первого квартала с худшими результатами со времен "черного понедельника" 1987 года, потеряв 26,24% с начала года, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы изучают сигналы из Китая, пытаясь предугадать возможные даты снятия карантина в Европе.

Во вторник индекс британских "голубых фишек" вырос почти на 2%, закрыв торги в "зеленой" зоне — на уровне 5563,7 пункта. Однако это не помогло FTSE 100 нивелировать негативный эффект последних недель, вызванный пандемией коронавируса.

По словам экономистов, британский фондовый рынок так же, как и мировой, реагирует на экономический кризис, вызванный коронавирусом. Обвал цен на нефть из-за недостижения соглашения по ОПЕК+ также "добавили масла в огонь".

Аналитик британского инвестфонда Invesco Пол Джексон полагает, что в ближайшее время ситуацию на рынках могут улучшить три фактора: успех по тестированию вакцины против COVID-19, сокращение числа заболеваний и смертельных исходов от коронавируса, а также активные действия властей.

Небольшой оптимизм, появившийся в торгах на прошлой неделе, был вызван действиям ФРС, а также улучшающейся статисткой из Китая.

Как отметил Кайран Ганеш из UBS, инвесторы пытаются понять, насколько данные из Китая могут быть показателем того, как быстро Европа и США могут вернуться к работе после окончания карантина. Пока эксперты прогнозируют, что ситуация с коронавирусом в Великобритании и континентальной Европе может улучшиться в мае.