МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Эксперимент по маркировке минеральной воды пройдет в России с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года, следует из соответствующего постановления правительства РФ.

Пилотный проект затронет упакованную газированную природную или искусственную минеральную воду, без добавления сахара или других подсластителей. Эксперимент будет проходить на добровольной основе. Функции оператора информационной системы в рамках пилотного проекта по маркировке будет выполнять "Оператор-ЦРПТ". Ему рекомендовано до 1 мая разработать требования к информационной системе, а также к обеспечению защиты информации, содержащейся в ней. Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов сообщил РИА Новости, что оператор готов к проведения эксперимента.

Координацию создания и функционирования информационной системы будет обеспечивать Минпромторг РФ. В свою очередь Минсельхоз РФ обеспечит взаимодействие и мониторинг работы участников оборота упакованной воды, участвующих в эксперименте.

Оба ведомства до 15 июля должны разработать и утвердить методические рекомендации к эксперименту. В срок до 30 сентября 2020 года и до 1 февраля 2021 года министерства должны представить в правительство доклады с оценками результатов пилотного проекта.

Позиция индустрии по проекту маркировки по-прежнему остается отрицательной, так как не предоставлено обоснования целесообразности введения маркировки в категории упакованной воды, прокомментировал РИА Новости президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков. По его мнению, проведение эксперимента в условиях сложившейся экономической обстановки и распространения коронавируса может вызвать проблемы с поставками данной продукции. Пилотный проект необходимо отложить до стабилизации ситуации, считает он.

В России для снижения доли нелегальной продукции планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. Правительство РФ в апреле 2018 года определило перечень из товаров, подлежащих обязательной маркировке. К ним была отнесена табачная продукция, обувь, духи и туалетная вода, некоторые предметы одежды и ряд других товаров. Позже в список вошла молочная продукция.