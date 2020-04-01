МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Российские банки начнут уведомлять налоговую службу об открытии физлицами электронных кошельков, в том числе, если их владельцы прошли процедуру упрощенной идентификации. Соответствующие изменения в законодательство вступают в силу 1 апреля.

"Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту своего нахождения информацию о предоставлении права или прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого… проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств", — говорится в законе.

Для процедуры упрощенной идентификации кошелька его клиенту достаточно предоставить данные паспорта, СНИЛС или ИНН. Как правило, возможности таких кошельков ограничены по сравнению с теми, в отношении которых произведена полная идентификация с предоставлением полного пакета документов: у них ниже сумма совершаемого платежа и есть ограничения по месячному лимиту.

До вступления в силу поправок российские банки, согласно Налоговому кодексу, должны были сообщать налоговым органам об открытии и закрытии счетов физических лиц, а также, по запросу налоговиков — информацию по счетам, открытым в драгоценных металлах.