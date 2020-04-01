МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Российский бизнес получил от ЦБ возможность меньше платить за эквайринг: компании смогут сэкономить, предлагая клиенту расплатиться через систему быстрых платежей. С 1 апреля вступают в силу предельные комиссии, взимаемые с юрлиц и индивидуальных предпринимателей в рамках этой системы, — они ниже тех, что действуют при обычной оплате картой.

Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что эта мера поможет магазинам оптимизировать расходы на эквайринг, однако может заставить банки задуматься об ухудшении условий по клиентским бонусным программам, так как доходы от эквайринга являются для них источником финансирования кэшбека.

Система быстрых платежей Банка России позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. В перспективе в рамках системы планируется активно развивать и другие способы оплаты, в том числе настроив автоматическую подписку.

Комиссия, взимаемая с компаний и индивидуальных предпринимателей при оплате физлицами товаров и услуг в рамках системы быстрых платежей, составит от 0 до 0,7% от суммы платежа и будет зависеть от вида товара или оказываемой услуги. С покупателей-физлиц при этом комиссия взиматься не будет.

ЭКОНОМИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

"Безусловно, тарифы выгодны для предприятий, поскольку они в два-три раза ниже, чем при классическом эквайринге. Особенно актуальна эта экономия для малого и среднего бизнеса, тем более в условиях снижения прибыли из-за следствий коронавируса", — указал директор операционного развития "БКС Премьер" Иван Мазов.

Тарифы, установленные ЦБ, ниже привычных тарифов за эквайринг по платежным картам, что дает выигрыш для торговых точек, согласился управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

"Однако снижение комиссии имеет в свою очередь ряд побочных эффектов. В частности, еще сильнее уменьшиться количество предложений (или ухудшатся условия) по различным бонусным и кэшбек-программам", — вместе с тем опасается эксперт.

КАКИЕ ТАРИФЫ ВВЕЛ ЦБ

При оплате услуг медицинских и образовательных учреждений, лекарств, потребительских товаров повседневного спроса, ЖКХ и ряда других социально значимых товаров и услуг в системе быстрых платежей комиссия для компаний и индивидуальных предпринимателей составит 0,4% от суммы платежа. Не попавшие в этот перечь категории будут облагаться по ставке 0,7%. При совершении платежей в пользу государства плата взиматься не будет.

Кроме того, в феврале этого года ЦБ установил размер комиссий, которые банки-участники системы быстрых платежей будут перечислять регулятору при осуществлении денежных переводов юрлицами и индивидуальными предпринимателями в пользу физлиц. Тарифы составят от 5 копеек до 3 рублей за операцию и также начнут действовать с 1 апреля.

Тарифную сетку ЦБ озвучил в преддверии запуска услуги по перечислению зарплат в рамках СБП. Сейчас ЦБ обсуждает с участниками рынка механизм реализации этого сервиса и рассчитывает, что он будет запущен к концу 2020 — началу 2021 года.