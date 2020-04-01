МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Рубль пережил в марте наихудшее падение с января 2015 года, потеряв 14,7% к доллару, более пяти лет назад рубль упал на 18,7% к американской валюте, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль к евро за март упал также на 14,7%. За завершившийся первый квартал рубль потерял 20,9% к доллару и 19,7% к евро.

Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию торгов вторника упал на 95 копеек до 78,37 рубля, курс евро — на 1,12 рубля до уровня 86,50 рубля, следует из данных Московской биржи.