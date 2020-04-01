МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте упал до 47,5 пункта с 48,2 пункта в феврале, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. Отмечается, что сокращение показателя в марте было максимальным за три месяца на фоне существенного падения объемов производства и новых заказов.

Как сообщает Markit, ключевым фактором сокращения стало значительное снижение объемов производства. Хотя ряд российских производителей заявил, что усиление конкуренции и общее падение спроса способствовали снижению, другие связали спад с влиянием коронавируса на бизнес. Отмечается, что падение производства было самым быстрым с ноября прошлого года.

"Деловые ожидания упали до минимального уровня за всю серию данного исследования, поскольку компании выразили неопределенность в отношении перспектив мировой экономики после вспышки коронавирусной болезни", — отмечается в сообщении. Несмотря на это, российские компании ожидают роста производства в ближайшие 12 месяцев.

Кроме того, отмечается ослабление спроса как на внутреннем, так и на внешних рынках вследствие ужесточения мер в отношении деятельности предприятий во всем мире из-за вспышки COVID-19. "Резкое падение общего количества новых заказов было максимальным за четыре месяца и продлило текущую серию сокращений, которая началась в июне 2019 года", — говорится в исследовании. Новые экспортные заказы также резко сократились в марте.

По данным Markit, инфляция отпускных и закупочных цен в отчетном месяце усилилась, поскольку нехватка сырья привела к росту цен поставщиков. Темпы роста затрат были самыми быстрыми за год. Занятость в целом не изменилась, несмотря на значительное сокращение количества рабочих мест.

"Российский производственный сектор в марте продолжал сокращаться, так как влияние вспышки COVID-19 начало проявляться в глобальных цепочках поставок и условиях внешнего спроса. Более резкое сокращение новых заказов также было связано со слабым внутренним спросом, на фоне которого компании не имели возможностей усилить рост производительности", — прокомментировала результаты исследования экономист IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.