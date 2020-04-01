МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в марте снизился до 44,5 пункта против 49,2 пункта в феврале, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что показатель составил 44,7 пункта. При этом предварительная оценка составляла в 44,8 пункта.