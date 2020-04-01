Банк России начинает серию пресс-конференций по текущей ситуации и стабилизационным мерам
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Банк России начинает серию регулярных онлайн-пресс-конференций по теме "Текущая ситуация и стабилизационные меры", первая конференция состоится 3 апреля в 15.00, сообщается на сайте регулятора.
"Банк России начинает серию регулярных онлайн-пресс-конференций по теме "Текущая ситуация и стабилизационные меры", — говорится в сообщении.
В ходе конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина представит видение регулятором текущей ситуации, расскажет о реализации принятых и о планируемых мерах по снижению влияния пандемии коронавируса и волатильности на финансовых рынках на финансовый сектор, экономику и граждан.
Аналогичные пресс-конференции будут проходить еженедельно и анонсироваться на сайте Банка России.
https://1prime.ru/state_regulation/20200401/831180730.html