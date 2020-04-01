МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в феврале снизилась до 7,3% с уровня января в 7,4%, что стало минимумом почти за 12 лет, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения показателя на уровне 7,4%.

Показатель стал минимальным с марта 2008 года.

Безработица в ЕС в феврале осталась на уровне января в 6,5%, самом низком зарегистрированном показателе с февраля 2000 года. В феврале 2019 года безработица в еврозоне составляла 7,8%, а в ЕС — 6,9%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в феврале 2020 года составило 13,984 миллиона человек, в зоне евро — 12,047 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам февраля была зафиксирована в Чехии (2%), Польше и Нидерландах (2,9%). Самый высокий ее уровень наблюдался в Греции (16,3% — по состоянию на декабрь) и Испании (13,6%).