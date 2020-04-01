МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в марте сократилось на 27 тысяч по сравнению с показателем предыдущего месяца, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения на 150 тысяч. Это первое снижение показателя с сентября 2017 года.

Показатель роста за февраль был пересмотрен до 179 тысяч со 183 тысяч.

В частности, в сфере малого бизнеса число рабочих мест в марте снизилось на 90 тысяч, средние компании со штатом 50-499 человек увеличили штат на 7 тысяч, а крупные компании создали 56 тысяч новых рабочих мест.

В секторе услуг число рабочих мест снизилось на 18 тысяч, в секторе производства товаров — на 9 тысяч. При этом число занятых в частных строительных компаниях страны в марте снизилось на 16 тысяч, в производственном секторе — выросло на 6 тысяч.