МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ, Екатерина Шохина. Запугивая украинский народ приближающимся дефолтом, Владимир Зеленский смог продавить через Верховную Раду законопроекты, навязанные Международным валютным фондом. Однако плата за обман будет высокой: как минимум — снижение доверия президенту и резкий рост влияния оппозиции в стране, как максимум — досрочные парламентские и президентские выборы.

Ночью во вторник, 31 марта, народные депутаты в авральном режиме проголосовали за так называемый «земельный закон», отменяющий мораторий на продажу сельхозземель.

"Закон, который уже через несколько лет позволит иностранцам скупить наши черноземы. И наша земля будет приносить свои плоды и прибыли не украинцам, а международным холдингам, которые давно положили на нее глаз", — прокомментировала действия правительства лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Днем ранее в первом чтении Верховная рада приняла так называемый "антиколомойский" закон, призванный усилить позиции государства в судах с владельцами обанкротившихся банков. Согласно документу, даже если экс-владелец банка-банкрота доказывает в суде, что банкротство было неправомерно навязано Нацбанком, откатить ситуацию и вернуть банку прежний статус (структуру собственности, менеджмент, имущество) невозможно. Фонд гарантирования продолжает временную администрацию/ликвидацию. Банк, который был национализированным, остается в собственности государства.

"Не очень понятно, почему мы должны голосовать за нормы, которые усиливают Нацбанк, притом, что они были прицеплены к законопроекту "паровозом" и потенциально нарушают Конституцию", – сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев.

Принятие этих антиконституционных законов было ключевым требованием МВФ, пообещавшим Украине кредитную поддержку в размере 8 млрд долларов. Еще 2 млрд пообещал дать Всемирный банк. Первый транш от МВФ в 4 млрд долларов может поступить в госбюджет уже через неделю.

Без новых займов от МВФ страну ждет дефолт, а в случае дефолта "международная изоляция, девальвация, инфляция, пустые магазины и насилие на улицах", — напугал Киев заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

17 марта сообщалось, что украинское правительство полностью провалило выполнение бюджета в первом квартале 2020 года. Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский предрек дефолт из-за непосильных долговых обязательств страны на внешних и внутренних рынках.

Однако эксперты считают, что риск дефолта на Украине явно преувеличен. Соотношение госдолга к ВВП составляет чуть больше 60%, что в экономической литературе принято считать погранично допустимой чертой госдолга.

Просто пугают

"Внешний государственный долг Украины на начало 2020 года — 44,5 млрд долл. На 99,4% долг — долгосрочный (НБУ). По графику платежей в I квартале 2020 года выплаты — 1,7 млрд долл., во II квартале — 1,8 млрд долл. Валютные резервы Украины на начало марта 2020 года — 27 млрд долларов. Экономических оснований для объявления дефолта Украиной сейчас нет", — заявил агентству "Прайм" завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

При этом доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян уверен, что новые кредиты не помогут украинской экономике, а только увеличат долговую нагрузку и откроют путь к новым политическим уступкам.

"Деньги МВФ пойдут не в экономику страны и не на социальные программы, а на реструктуризацию старых долгов. То есть, токсичные законы принимаются фактически ради увеличения госдолга", — утверждает эксперт. По его мнению, тем самым Зеленский лишь разочаровывает свой электорат и подрывает доверие к власти народа.

Мирзаян убежден, что и без столь серьезных жертв Запад не допустил бы дефолта на Украине. "Украина представляет важнейший имиджевый проект Запада. Запад её поддерживал много лет после Майдана. Если Украина объявит дефолт, то получается, что Запад проиграл. Тут же появится туча вопросов в Евросоюзе, прежде всего в Германии, зачем мы так портили отношения с Россией, закрывали глаза на нацистов, ради чего?".

Оппозиция выигрывает

И даже если представить, что дефолт наступил, то «конца света» для Украины это явно не предвещает. Напротив, последующая за этим реструктуризация долгов позволит ослабить кредитное бремя и может способствовать началу экономического роста. Украина уже допускала технический дефолт в 1998 году, но после этого был значительный рост экономики.

"Если бы тогда Украина не пошла на отсрочку по уплате долгов, у нас бы не было экономического роста начала нулевых, и неизвестно в каком бы формате наша страна пребывала сейчас. Именно поэтому меня просто ужасает примитивный уровень нынешней дискуссии между сторонниками дефолта и его противниками, в которой каждая сторона преследует свой личный интерес и не думает о перспективах развития страны", — говорит экономист Алексей Кущ.

Кстати, еще в 2006 году аналитики Федрезерва США провели исследования и пришли к выводу, что дефолты суверенных государств – это не исключение, а скорее правило. Так, например, Аргентина уже несколько раз объявляла дефолт, в частности, в 2005 году ее чиновники сумели реструктуризировать госдолг с дисконтом – вплоть до 80%.

В 2014 году Аргентина решила не выплачивать 1,33 млрд долларов американским хедж-фондам, так как правительство сочло подобный шаг опасным прецедентом, после которого могли поступить счета и от других кредиторов, не согласных с условиями реструктуризации госдолга. При этом размер золотовалютных резервов Аргентины тогда составлял 28 млрд долларов.

Однако для Зеленского этих аргументов не существует. Его задача – получить деньги, даже если в обмен на это надо будет раздать все активы страны иностранцам. Украинские эксперты считают, что тем самым, он роет себе могилу как президенту и политику. "Рейтинг Тимошенко сейчас будет расти. Набирать будет и она, и "Оппозиционная платформа — За жизнь". Если Тимошенко сумеет грамотно разыграть карту Юлии – спасительницы Украины, для нее наступит ренессанс", – говорит руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.



