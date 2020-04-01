ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр — ПРАЙМ. По состоянию на среду, 320 615 работников на предприятиях, насчитывающих более 20 человек в коллективе, ведут переговоры с работодателями о сокращениях, сообщает финское министерство занятости и экономики.

"Согласно обновленным в среду данным, 320 615 финских работников ведут переговоры о сокращении из-за ситуации с коронавирусом", — говорится в сообщении.

Количество таких работников увеличилось примерно на 20 тысяч по сравнению с предыдущим днем и не учитывает тех, с кем достигнуто соглашение о сокращении.

По данным министерства, из-за последствий коронавируса уже уволено более 17 тысяч финнов.

Согласно опросу Финской торговой палаты, две трети финских компаний собирается отправить в вынужденный отпуск или уволить часть работников. Более 40% финских компаний уже выдали предупреждение о необходимости отправки персонала в вынужденный отпуск или готовятся к переговорам о сокращениях.

Правительство Финляндии 20 марта пообещало выделить на спасение финской экономики 15 миллиардов евро.