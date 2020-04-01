МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте уменьшился до 49,1% со значения февраля в 50,1%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора до 45%.

Кроме того, индекс занятости в секторе промышленности страны в марте уменьшился до 43,8% с уровня февраля в 46,9%. Ожидалось снижение до 43,6%.

ISM основан в 1915 году, это крупнейшая в мире ассоциация специалистов, занятых в сфере поставок. Его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров. Показатель ниже отметки в 50% говорит о спаде деловой активности в производственном секторе, выше — о ее росте.