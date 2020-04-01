МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и антикризисные меры в стране зарезервировано 1,4 триллиона рублей.

"В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 триллиона рублей", — сказал он в ходе телесовещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства, трансляцию ведет канал "Россия 24".

На реструктуризацию бюджетных кредитов зарезервирован 171 миллиард рублей. "В федеральном бюджете зарезервирован 171 миллиард рублей на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризации бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов", — заявил Мишустин.

"Через поправки в законодательство мы облегчаем процедуру банкротства физических лиц. Она станет бесплатной, для этого нужно будет самостоятельно либо через МФЦ разместить информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, что позволит людям с размером долга от 50 тысяч рублей до 700 тысяч рублей освободиться от долговых обязательств", — сказал также премьер-министр.

"Второе – это поддержка занятости. Дополнительно предлагаем предоставлять краткосрочные целевые кредиты и займы малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты заработной платы и других неотложных нужд под гарантии ВЭБ. Предлагаемый объём поддержки – 150 миллиардов рублей", — сообщил Мишустин.

"Авиаперевозчики получат 1,5 миллиарда рублей на компенсацию затрат, связанных с эвакуацией людей из других стран в связи с распространением коронавирусной инфекции", — сказал премьер.