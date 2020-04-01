МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Банк России по состоянию на 30 сентября 2019 года нарастил долю золота, а также доллара в структуре международных резервов — до 24,1% против 22,6% годом ранее, одновременно сократив долю евро и юаня, следует из "Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте".

Согласно документу, доля евро сократилась до 30,3% с 32,1% годом ранее, доля золота выросла до 20% с 16,6%, доля юаня сократилась до 12,5% с 14,4%. Регулятор сократил и долю фунта стерлингов — до 6,4% с 6,5%.

Также снизилась и доля прочих валют в общей структуре резервов — до 6,7% с 7,8%. В структуре активов Банка России к прочим валютам отнесены активы в иенах (3,6%), канадских (2,3%) и австралийских (0,8%) долларах. Остатки на счетах в швейцарских франках были незначительны, также указал ЦБ.

При этом наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов показал юань — 3,96% годовых, а доходность доллара достигла 1,92% годовых. Вместе с тем доходность евро показала отрицательную величину (-0,05%).

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы России на 20 марта составляли 551,2 миллиарда долларов.