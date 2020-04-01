МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Газпромбанк готов дать "Мечелу" еще месяц на переговоры по долгу, сообщили РИА Новости в кредитной организации.

"Мы намерены предоставить "Мечелу" возможность договориться со всеми сторонами и готовы продлить сроки на один месяц", — сказал заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров.

Согласно достигнутым в конце 2016 года договоренностям с банками о реструктуризации (основными кредиторами "Мечела" выступают ВТБ и Газпромбанк, ранее участвовал и Сбербанк), "Мечел" должен был начать погашать тело долга в апреле 2020 года равными частями в течение двух лет. Срок погашения основного долга установлен на апрель 2022 года. В прошлом году сообщалось, что компания предложила перенести сроки погашения основного долга на более поздний срок.

"Мечел" обратился в банки с предложением продлить сроки действия вейверов (временный отказ от требований — ред.) до вступления в силу реструктуризации, процесс переговоров по которой находится на финальном этапе. Компания рассчитывает получить от банков одобрение по этому вопросу в ближайшие дни", — рассказали РИА Новости в "Мечеле".

По состоянию на конец 2019 года 92% задолженности группы было реструктурировано, в рублях представлено 62% от общего объема долга. Основные российские государственные банки-кредиторы являются держателями 90% задолженности. Долг "Мечела" перед ВТБ составляет 195 миллиардов рублей, ГПБ — 140 миллиардов.