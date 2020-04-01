КИЕВ, 1 апр — ПРАЙМ. Национальный банк Украины перечислил в среду 1,5 миллиарда долларов прибыли за 2019 год в государственный бюджет, что на 72 миллиона долларов больше, чем планировалось, сообщила пресс-служба регулятора.

"Сегодня, 1 апреля 2020, Национальный банк Украины перечислил 42,72 миллиарда гривен (1,5 миллиарда долларов — ред.) своей прибыли за прошлый год в государственный бюджет Украины. Это на 2 миллиарда гривен (72 миллиона долларов — ред.) больше, чем планировалось в соответствии с законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год", — сообщила пресс-служба в Facebook.

Отмечается, что в этом году по согласованию с министерством финансов Украины было решено перечислить в государственный бюджет сразу всю сумму прибыли Национального банка. Это было сделано из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Пресс-служба министерства здравоохранения Украины сообщила в среду, что число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране составляет 669 человек, 17 человек умерли, 10 — выздоровели.

Правительство Украины ранее ввело карантин с 12 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях страны и запретило массовые мероприятия. Позднее власти продлили карантин до 24 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. В стране не работает метро.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались.