МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что правительство готовит новые предложения по поддержке экономики в нынешней ситуации, в ближайшее время о них объявят публично.

На совещании с кабмином в среду он сообщил, что по несколько раз в день в рабочем режиме обсуждает соответствующие вопросы с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Правительство действительно готовит новые предложения по поддержке экономики и отдельных отраслей в соответствии с той ситуацией, которая складывается на данный момент времени и, как представляется экспертам, будет развиваться в ближайшем будущем. Вот в соответствии с этими прогнозами правительство и будет действовать. В ближайшее время скажем об этом, в том числе и публично", — пообещал Путин.