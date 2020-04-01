МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Посевная кампания в России проходит штатно, значимых проблем при ее проведении нет, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

"В целом посевная у нас проходит штатно, я об этом докладывал подробно 17 марта. Дополню, на сегодня к работам приступило уже 26 субъектов Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского и Дальневосточного округов. Практически по всем направлениям идем с опережением графика", — сказал Патрушев, слова которого приводятся в сообщении на сайте Кремля.

"Владимир Владимирович, несмотря на сложившуюся ситуацию, каких-либо значимых проблем при проведении посевной нет. Мы постоянно на связи с субъектами, оказываем всю необходимую поддержку. Как и в предыдущие годы, рассчитываем на достойный урожай", — добавил министр.

По его словам, на 31 марта яровой сев в стране проведен на площади 2 миллиона гектаров, что вдвое больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Патрушев указал, что обеспеченность материально-техническими ресурсами и цены на них стабильные.