МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Минфин РФ разъяснил, как будет рассчитываться НДФЛ с процентных доходов по вкладам, соответствующие пояснения даны на сайте министерства.

"Практика налогообложения процентов по вкладам существует в большинстве стран мира. Банковские проценты — это такой же доход, как и доход от ценных бумаг, который облагается налогом. При определении параметров налогообложения процентных доходов граждан мы руководствовались принципами справедливости налогообложения", — говорится в сообщении.

Российский парламент во вторник одобрил законопроект, по которому НДФЛ по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода: он рассчитывается как произведение суммы в 1 миллион рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января соответствующего года (в условиях 2020 года этот доход составил бы 60 тысяч рублей). Налог не затронет людей, у которых сбережения не превышают 1 миллион рублей, подчёркивает Минфин.

При расчете дохода для налогообложения не будет учитываться доход по рублевым счетам, ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых. "В частности, из расчёта процентного дохода полностью исключаются зарплатные счета граждан, по которым ставка не превышает 1%", — поясняет министерство. Также не будут облагаться налогом процентные доходы по счетам эскроу.

Облагать будут только проценты. "Сумма банковского вклада (как рублевого, так и валютного) является имуществом физического лица, а не его доходом, поэтому не может подлежать обложению налогом на доходы физических лиц в принципе", — подчёркивается в сообщении.

КАК БУДЕТ РАССЧИТЫВАТЬСЯ НАЛОГ?

Министерство приводит пример расчета налога. Предположим, у физического лица в течение 2021 года было три рублевых депозита в трех банках. В первом банке- годовой депозит на 500 тысяч рублей, со ставкой 4,5% годовых, со сроком депозита до 1 декабря 2021 года. Во втором банке — также годовой депозит на 1 миллион рублей со ставкой 5% годовых до 31 декабря 2021 года. И третий — годовой депозит 500 тысяч рублей, под 4% годовых до 1 декабря 2022 года. По всем вкладам проценты выплачиваются в конце срока действия депозита.

В первом банке вкладчик получит процентный доход 1 декабря 2021 года в размере 22,5 тысячи рублей, во втором — 31 декабря 2021 года в размере 50 тысяч рублей. В третьем банке процентных доходов в 2021 году он не получит, так как депозит заканчивается в 2022 году и проценты по нему будут выплачены в конце срока действия депозита.

Таким образом совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный физическому лицу в 2021 году, составит 72,5 тысячи рублей.

"Предположим, что ключевая ставка Банка России на 1 января 2021 года составляет 6%, тогда необлагаемый процентный доход физического лица в 2021 году составит 60 тысяч рублей. В результате для такого физического лица сумма налога к уплате составит: (72 500 р. – 60 000 р.) х 13% = 1 625 рублей", — говорится в пояснении министерства.

БЕЗ ДЕКЛАРАЦИЙ

Минфин подчёркивает, что данная мера не коснётся процентов, полученных по вкладам в текущем, 2020 году. "Впервые уплатить этот налог за 2021 год вкладчикам придется только в 2022 году (до 1 декабря 2022 года) на основе налоговых уведомлений, направленных налоговыми органами", — говорится в сообщении.

Декларирование доходов гражданами или какое-либо иное дополнительное оформление не потребуется. "Расчет налога будет осуществлять налоговый орган автоматически на основе сведений о суммах выплаченных гражданину процентов, которые будут представлять банки", — поясняет министерство.

Налоговые органы будут направлять уведомления россиянам после окончания календарного года, в котором получены процентные доходы — по аналогии с тем, как сейчас рассылают уведомления об уплате транспортного налога собственникам автомобилей.

Одобренный парламентом закон также предусматривает налогообложение доходов в виде процента (купона, дисконта) по всем ценным бумагам. "Купонный доход по государственным и корпоративным облигациям будет облагаться налогом в 13%", — поясняет Минфин.