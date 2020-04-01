МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, призванный облегчить переход отдельных категорий налогоплательщиков на упрощенную систему налогообложения (УСН), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 1 января организациям и индивидуальным предпринимателям, применяющим систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) и патентную систему налогообложения (ПСН), запрещена розничная торговля товарами, подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации. К ним относятся лекарства, одежда, обувь, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха. А с 1 января 2021 года ЕНВД прекращает свое действие.

В связи с этим налогоплательщики, применяющие ПСН и ЕНВД, вынуждены переходить на иные режимы налогообложения, в частности, на УСН.

Закон предоставляет таким налогоплательщикам возможность учета расходов на приобретение товаров (в том числе маркированных) в период применения ЕНВД и ПСН, которые не были реализованы до перехода налогоплательщиков на УСН и будут реализовываться в период ее применения.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования и распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. Принятие закона поможет малому бизнесу, позволив избежать потерь при переходе на другой налоговый режим, пояснял ранее РИА Новости один из его авторов, заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский.

Среди авторов этой законодательной инициативы также депутаты Андрей Макаров, Глеб Хор, Валентин Шурчанов, Сергей Катасонов, Алексей Ремезков, Надежда Максимова и Владислав Резник.