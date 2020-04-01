МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. "Молчаливым дольщикам" в России принадлежит около 17 миллионов гектаров земли, которые нужно вовлекать в оборот, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Еще одна задача, которая не решается на протяжении 25 лет, это невостребованные земельные доли. По нашим оценкам, их осталось около 17 миллионов гектаров. Это те земли, у которых есть титульный собственник, однако в течение 25 лет этот собственник не распорядился своей долей никак. Мы таких собственников называем молчаливыми дольщиками", — сказала Абрамченко, слова которой приводятся в сообщении на сайте Кремля.

"Предлагается вовлекать эти земли в оборот, наделив муниципалитеты правом сдавать их в аренду заинтересованным сельхозтоваропроизводителям. При этом до 1 января 2025 года необходимо дать право такому "молчаливому дольщику" зарегистрировать свои права в установленном порядке. Иначе с 1 января 2025 года мы предлагаем запускать механизм приобретения права муниципальной собственности на такие земли в порядке, установленном для "бесхозяинного" имущества. Реализация этих мер позволит достичь быстрых реальных результатов", — добавила вице-премьер.

Она указала на важность задачи по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. По словам Абрамченко, при подготовке Земельного кодекса в 2001 году принцип деления земель на категории рассматривался как институциональная основа земельного законодательства, которая должна гарантировать защиту земель.

"Однако практика показала, что этот принцип не сработал прежде всего потому, что одной декларации об отнесении земель на бумаге к какой-либо категории без определения их границ недостаточно. И так у нас получилось с землями лесного фонда, сельскохозяйственными землями и с землями особо охраняемых территорий, то есть со всеми землями, которые нужно бережно использовать и охранять", — отметила заместитель председателя правительства.