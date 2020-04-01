МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предложила внести поправки в Земельный кодекс, а также в закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, об этом заместитель председателя правительства сообщила в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Необходимый уровень защиты угодий и особо ценных сельскохозяйственных земель, в том числе от застройки и выбытия из сельскохозяйственного производства, требует внесения изменений в Земельный кодекс и закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", — сказала Абрамченко, слова которой приводятся в сообщении на сайте Кремля.

"Требуется, во-первых, дать новое определение особо ценным сельскохозяйственным землям. Во-вторых, нужно установить единый порядок, их описание для всех регионов. В-третьих, нужно изменить диспозитивный характер норм и обязать субъекты Российской Федерации установить границы особо ценных земель. В-четвёртых, сведения об этих землях должны включаться, как это сегодня уже происходит с особо охраняемыми территориями, в Единый государственный реестр недвижимости", — добавила она.

Заместитель председателя правительства указала, что сейчас по поручению главы государства устанавливаются границы лесничеств, лесопарков, национальных парков и заповедников. По словам Абрамченко, такая же работа в рамках специальной процедуры землеустройства должна быть выполнена и на землях сельскохозяйственного назначения.

"Но это непростой процесс, и начинать его нужно с подготовки новой редакции базового закона о землеустройстве — главного нормативного акта по планированию использования сельскохозяйственных земель. Считаю, что отказаться от деления земельных категорий и перейти на систему зонирования территорий без потерь можно будет только тогда, когда будут определены границы трёх ключевых категорий: лесных, сельскохозяйственных и особо охраняемых", — указала вице-премьер.

"Но при этом уже сейчас необходимо решить главную проблему, которая напрямую связана с категориями земель и тормозит реализацию отдельных национальных проектов, – я говорю о процедуре перевода земель из одной категории в другую. Эта процедура непрозрачна, содержит в себе коррупциогенные факторы и требует коренного пересмотра", — отметила Абрамченко.