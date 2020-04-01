МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Крупнейшие российские табачные компании обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать предприятиям возможность работать в нерабочие дни или в другие периоды возможных ограничений из-за коронавируса, соответствующее письмо имеется в распоряжении РИА Новости.

Письмо подписано исполнительным директором Совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуардом Воронцовым, он обращается к премьер-министру по поручению компаний "Дж. Т. И. Россия", "Филип Морис Сэйлз энд Маркетинг", "Бритиш Американ Тобакко Россия" и "Империал Тобакко".

"В целях недопущения долгосрочной остановки табачных предприятий в Российской Федерации, значительного выпадения доходов федерального бюджета, возникновения дефицита табачной продукции в розничной торговле просим вас рассмотреть возможность включения табачной продукции в перечень непродовольственных товаров первой необходимости", — говорится в документе.

Другой предлагаемый вариант — "дать поручение правительству иным образом предоставить предприятиям российской табачной промышленности возможность продолжить бесперебойную работу даже при отсутствии табачной продукции в перечне непродовольственных товаров первой необходимости, в нерабочие дни, а также в другие периоды, в которые будут действовать возможные ограничительные и карантинные меры".

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в России недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам 25 марта пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России. Действие указа не распространяется на работников организаций, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости. Позже кабмин в рамках исполнения указа утвердил рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, табачная продукция в итоговый список не вошла. При этом органы государственной власти регионов могут вносить изменения в перечень, исходя из санитарно-эпидемической ситуации в субъекте.

В письме указывается, что из-за отсутствия табачной продукции в перечне компании были вынуждены 30 марта остановить производства во избежание санкций и штрафов от контролирующих органов. При этом, продолжается в обращении, остановка работы крупнейших табачных предприятий означает недополученные в федеральный бюджет по меньшей мере 10 миллиардов рублей акцизов за каждую неделю простоя.

"Помимо существенного ущерба интересам федерального бюджета в текущей кризисной ситуации остановка работы предприятий приведет к срывам контрактов на поставку готовых изделий для удовлетворения спроса населения, возникновению дефицита легальной табачной продукции и взрывному росту нелегального рынка", — добавляется в письме.