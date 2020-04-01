МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ установило правила распределения субсидий из бюджета регионам России на оказание неотложных мер по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте кабмина.

"Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика" дополнена правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Добавляется, что правила разработаны в рамках реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса.

Отмечается, что господдержка направлена, в частности, на расширение возможностей субъектов МСП по получению льготных кредитов в случае отсутствия залогового обеспечения, а также на охват таких предприятий льготными микрозаймами.

Ранее правительство РФ опубликовало на своем сайте план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации из-за распространения коронавируса. План состоит из трех блоков: обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения; поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска; поддержка малого и среднего бизнеса.