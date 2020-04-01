МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ предлагает выделить 2,6 миллиарда рублей из резервного фонда правительства на поддержку и сохранение занятости для малых и микропредприятий, сообщила пресс-служба Минэкономразвития в среду.

"Минэкономразвития внесло на рассмотрение кабмина проект распоряжения о выделении из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований в размере 2,6 миллиарда рублей на оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательств, наиболее пострадавшим от последствий распространения коронавирусной инфекции. Целевое назначение средств – обеспечение неотложных нужд для поддержки и сохранения занятости", — говорится в сообщении.

Как пояснила пресс-служба министерства, субсидия будет предоставляться кредитным организациям и позволит предпринимателям взять беспроцентный займ. К заемщику предъявляется ряд требований: это должно быть малое предприятие или микропредприятие, осуществляющее свою деятельность не менее года, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства.

"Заемщик сможет оплатить основной долг по окончании кредитного договора, или с 1 октября 2020 года, в соответствии с графиком", — добавили в Минэкономразвития.