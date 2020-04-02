МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект энергетической стратегии России на период до 2035 года, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года", — говорится в сообщении.

Добавляется, что по оценкам Минэнерго России, реализация стратегии позволит оказать максимальное содействие социально-экономическому развитию России, укрепить и сохранить позиции страны в мировой энергетике.

В конце декабря прошлого года Минэнерго опубликовало проект энергостратегии РФ до 2035 года. Энергостратегия, одобрение которой неоднократно откладывалось правительством, содержит задачи и целевые ориентиры по развитию отраслей топливно-энергетического комплекса.