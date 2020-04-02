МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит ряд изменений в Бюджетный кодекс, в том числе законопроект об установлении инструмента оперативного реагирования на обеспечение сбалансированности федерального бюджета, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Предлагаемый законопроект направлен в том числе на установление инструмента оперативного реагирования на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета, на упрощение принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций (о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений) в отношении объектов государственной собственности РФ", — говорится в сообщении.

Данный проект также направлен на создание условий для заключения соглашений о предоставлении субсидий некоммерческим организациям на срок, превышающий период бюджетного планирования в целях достижения результатов проектов, в том числе федеральных, входящих в состав национальных проектов, на весь срок их реализации.

Кроме того, кабмин рассмотрит законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс, целью которых является совершенствование механизма государственной (муниципальной) гарантийной поддержки. Отмечается, что принятие законопроекта направлено на повышение привлекательности и доступности госгарантий РФ как инструмента государственной антикризисной поддержки, а также расширение возможностей оказания государственной (муниципальной) гарантийной поддержки экспорта.