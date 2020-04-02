МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией нанесут существенный ущерб предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ), из-за чего просроченная задолженность по кредитам у таких компаний по итогам 2020 года может вырасти до 17-18%, что на 5-6 процентных пунктов выше, чем годом ранее, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА".

"Меры по предотвращению коронавирусной инфекции нанесут существенный урон бизнесу, в результате чего агентство ожидает роста просроченной задолженности субъектов МСБ до уровня 17–18% по итогам 2020 года", — говорится в материалах агентства. Аналитики указывают, что это на 5-6 процентных пунктов выше, чем в прошлом году.

Президент, правительство РФ и Центральный банк объявили о дополнительных мерах по поддержке национальной экономики от последствий распространения коронавирусной инфекции, часть мер касаются субъектов МСБ. Так, на шесть месяцев вводится отсрочка по уплате налогов (кроме НДС), для микропредприятий также вводится отсрочка по страховым взносам. Кроме того, для МСБ снижен размер страховых взносов с 30 до 15% (на зарплаты, которые превышают МРОТ), вводится временная отсрочка на оплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество. Некоторые банки сообщили о кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса. Планируется расширить программы льготного кредитования.

Агентство считает, что, несмотря на все меры государственной поддержки, ограничения на осуществление предпринимательской деятельности, направленные против распространения коронавирусной инфекции, а также значительное снижение покупательского спроса населения сильно ударят по малому и среднему бизнесу.

"Наиболее явно последствия кризисных событий скажутся на сферах непродуктовой торговли и развлекательных услуг, а также кафе и ресторанах, ввиду чего ожидается ухудшение платежеспособности многих небольших предприятий указанных отраслей. С учетом текущих неопределенностей, а также опыта 2014–2015 годов, вероятнее всего, в ближайшие один – три месяца банки существенно ограничат кредитование субъектов МСБ", — считают эксперты.

Кроме того, агентство ожидает, что введение кредитных каникул для МСБ лишь временно отложит эффект возникновения просроченной задолженности на балансе банков.