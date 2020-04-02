МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Последствия вспышки нового коронавируса по всему миру могут привести к появлению биологических паспортов, которые будут гарантировать странам безопасность и станут свидетельством здоровья въезжающих к ним граждан, говорится в исследовании Deutsche Bank, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Экономисты банка отмечают: нынешний кризис показал, что мир сможет измениться до неузнаваемости за пару недель. Поэтому, по их мнению, не будет ничего удивительного в том, что после вспышки COVID-19 страны будут неохотно открывать границы внешнему миру.

"Вероятно, туризм будет последней отраслью, которая придет в норму. Страны предпринимали серьезные усилия, чтобы победить вирус у себя, поэтому они будут очень неохотно открывать границы без доказательств, что прибывающие туристы не являются носителями вируса. Гражданам стран, которые не смогут доказать свою "чистоту", вероятно, придется отменить путешествие", — пишут экономисты Deutsche Bank.

Таким доказательством, по мнению экспертов, может стать биологический паспорт – специальная технология для мобильных телефонов, которая будет учитывать безопасность личных данных. В то же время те, у кого есть вирус или те, кто находится в группе риска, смогут продолжить самоизоляцию.

"Если технология станет доступной достаточно быстро, такие "иммунные паспорта" могут способствовать туризму и путешествиям. Если нет, запрет на путешествия может быть заменен на обязательные периоды самоизоляции по прибытию. Таким образом, туризм и бизнес-путешествия, вероятно, продолжат быть ограниченными некоторое время, даже если остальные сферы жизни в странах вернутся в нормальное русло", — полагают авторы исследования.

Мировой экономике придется столкнутся с последствиями того, что страны обратят внимание на собственные экономики, прежде чем откроются внешнему миру. "Тем не менее, к июню люди вернутся на свои рабочие места, магазины и рестораны заработают вновь. Возможно, число посетителей будет ограничиваться. Действительно, ведь когда в Китае многие производства открылись вновь, они попросили своих сотрудников сохранять социальною дистанцию", — заключают эксперты.