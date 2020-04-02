АЛМА-АТА, 2 апр /ПРАЙМ/. В Казахстане ожидается снижение ВВП в 2020 году на 0,9% в сравнении с предыдущим годом, сообщил министр национальной экономики страны Руслан Даленов.

В начале марте Даленов сообщал, что прогноз роста ВВП на текущий год в то время составлял 4,1%, однако правительство готовилось пересмотреть этот показатель на фоне обвала на мировых сырьевых и финансовых рынках.

На заседании правительства в четверг министр проинформировал, что снижение прогноза добычи нефти на 4 миллиона тонн — до 86 миллионов тонн — обуславливает снижение производства горнодобывающей промышленности.

"В то же время ожидается снижение по сравнению с ранее одобренными темпами роста в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и секторе услуг, в том числе торговле", — добавил он.

По словам министра, экспорт снизится на 16,3 миллиарда долларов до 35,1 миллиарда долларов, а импорт сократится на 7,5 миллиарда долларов до 26,6 миллиарда долларов.

"С учетом вышеотмеченных факторов ожидается снижение ВВП на 0,9%", — заключил министр.

По словам Даленова, основными факторами уточнения прогноза являются нестабильная внешнеэкономическая ситуация, наметившаяся глобальная рецессия и замедление деловой активности на фоне защитных мер по нераспространению коронавируса. Глава минэкономики напомнил, что с начала года цены на нефть снизились на 65,7%, на металлы в среднем на 15,6%, мировые биржевые индексы в среднем снизились на 20,9%. По состоянию на 1 апреля котировки нефти снизились до 22 долларов за баррель.

С учетом этого средняя цена нефти за апрель-декабрь текущего года определена министерством на уровне 20 долларов за баррель, а годовая инфляция ожидается в интервале 9-11%.

Ранее Национальный банк установил коридор инфляции на текущий год в границах 4-6%.