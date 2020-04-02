МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Кабмин направит 2,6 миллиардов рублей на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, допобразования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Коронавирус может лишить россиян сигарет

"За счет бюджетных средств компенсируем кредитным организациям снижение доходов по кредитам, которые были выданы на неотложные нужды малым и средним предприятиям наиболее пострадавших отраслей. В первую очередь – на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, выставочного бизнеса, общепита, физкультуры и спорта, дополнительного образования и бытовых услуг. На эти цели мы направим 2,6 миллиарда рублей", — сказал он на заседании правительства.

ЗАТЯГИВАТЬ НЕЛЬЗЯ

Премьер-министр согласился с идеей организации оперативных штабов, помогающих пожилым с закупкой лекарств и продуктов в связи с коронавирусом.

"Отмечу, что ситуация с коронавирусной инфекцией требует и неравнодушного отношения всех граждан. Представители волонтёрских движений выступили с инициативой организовать оперативные штабы, которые будут помогать пожилым людям, в том числе с закупкой продуктов и лекарств. Считаю такую инициативу правильной и очень своевременной", — приводятся слова Мишустина на сайте кабмина.

Он добавил, что в четверг кабмин рассмотрит вопрос о выделении более 242 миллионов рублей на предоставление субсидии организации "Волонтёры-медики".

Мишустин заявил, что кабмину нельзя затягивать с принятием подзаконных актов, чтобы законы в связи с распространением коронавируса работали немедленно.

Он напомнил, что президент подписал пакет федеральных законов в связи с распространением коронавируса.

"Теперь правительство должно максимально быстро подготовить и принять подзаконные акты, которые позволят этим законам работать в полную силу. Это нужно сделать так же оперативно, как мы внесли изменения в законодательство по инициативам президента, которые он озвучил в своем обращении", — сказал Мишустин.

Он добавил, что понадобятся документы, которые затрагивают самые разные сферы – от долевого строительства до рынка медицинских изделий. Отдельные постановления правительства требуются к законам об изменениях в Налоговый кодекс и к закону о банкротстве. Помимо этого, правительственные нормативные акты будут выпущены к президентским поправкам в закон о Центральном банке и тем, которые касаются Бюджетного кодекса.

"Коллеги, с подготовкой этих документов затягивать нельзя. Я уже дал поручение разработать все подзаконные акты за один день, а утвердить их — до конца недели. Все меры, которые обозначил президент, должны заработать немедленно", — заявил Мишустин.