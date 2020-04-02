МИНСК, 2 апр — ПРАЙМ. Белорусский президент Белоруссии Александр Лукашенко не против единой валюты в Союзном государстве с Россией, но это должна быть "нейтральная" валюта, сообщает агентство Белта.

"У нас есть договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Даже возьмем самый серьезный, который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский", — заявил Лукашенко.

Это заявление он сделал в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир".