БРЮССЕЛЬ, 2 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила создать специальный инструмент Евросоюза в размере до 100 миллиардов евро для поддержки занятости в странах ЕС на фоне кризиса из-за коронавируса, говорится в сообщении ЕК.

"Комиссия предлагает создать инструмент солидарности на 100 миллиардов евро, чтобы помочь работникам сохранить свои доходы и помочь предприятиям оставаться на плаву", — говорится в нем.

В материалах ЕК также отмечается, что этот новый инструмент "предоставит до 100 миллиардов евро займов странам" для обеспечения того, чтобы работники получали доход, а предприятия сохраняли свой персонал.

"Еврокомиссия будет предоставлять кредиты странам Евросоюза, которые в них нуждаются… Мы можем мобилизовать 100 миллиардов евро, это может быть возможно благодаря гарантиям стран ЕС на 25 миллиардов евро", — отметила на пресс-конференции глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.