МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch на фоне ситуации вокруг коронавируса понизило прогноз мирового ВВП в текущем году до спада на 1,9% с роста на 1,3%, которые ожидались всего две недели назад, говорится в пресс-релизе агентства.

"Скорость, с которой развивается пандемия коронавируса, вызвала необходимость еще одного значительного снижения прогнозов Fitch Ratings по мировому ВВП. Теперь мы ожидаем, что мировая экономическая активность снизится на 1,9% в 2020 году, ВВП США — на 3,3%, еврозоны — на 4,2%, а Великобритании — на 3,9%", — сообщает Fitch.