МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в феврале уменьшился на 5,6 миллиарда долларов, или на 12,3% по сравнению с показателем января, до 39,9 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце сократился до 40 миллиардов. Значение за январь было пересмотрено до 45,5 миллиарда с первоначальных 45,3 миллиарда долларов.