МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 марта, подскочило на 3,341 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели в 3,307 миллиона и составило 6,648 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны.

Оно отмечает, что такое количество заявок за неделю является максимальным за всю историю наблюдений.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 4,9 миллиона с первоначального уровня предыдущей недели, составлявшего 3,283 миллиона. При этом прогноз ранее предполагал рост на 3,5 миллиона заявок, но в пределах минуты перед публикацией был пересмотрен.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 1,6 миллиона, до 2,612 миллиона, с пересмотренного показателя предыдущей недели в 1,004 миллиона. Первоначальный показатель составлял 998,25 тысячи тысячи.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 марта, выросло на 1,245 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 3,029 миллиона миллиона человек. Показатель стал максимальным с июля 2013 года, когда количество получающих пособие по безработице достигло 3,079 миллиона человек. Прошлый показатель был пересмотрен до 1,784 миллиона человек с 1,803 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.