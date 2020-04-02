МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Bank of America резко ухудшил прогноз по спаду экономики России в 2020 году на фоне распространения коронавируса – экономисты банка ожидают снижения ВВП на 5,6% вместо 1% ранее, при этом в следующем году экономика может вырасти на 6,4%, говорится в комментарии банка, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Мы прогнозируем глубочайшую рецессию в восточноевропейских странах (России, Украине …), экономики которых, по нашему мнению, находятся на пути к снижению на 5-6%", — пишут они.

Новый прогноз банка по России на текущий год предполагает сокращение ВВП на 5,6% против снижения на 1% ранее. В 2021 году, напротив, ожидается рост на 6,4%, тогда как в предыдущем прогнозе он ожидался на уровне 4,1%.

"Будущий год должен принести резкий отскок, но это произойдет если вирус удастся поставить под контроль к лету, и мы избежим масштабного экономического кризиса, помимо того, что мы видим уже сегодня", — отметили в BofA.

Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает, что рост ВВП РФ по итогам 2020 года составит 1,9%. Однако данные оценки министерство готовило в январе и они не учитывают влияния на экономику падения цен на нефть и эффекта от распространения коронавируса. Минэкономразвития до 9 апреля представит в кабмин обновлённую версию сценарных условий социально-экономического развития экономики России на 2020-2022 годы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 3548 в 76 регионах, всего скончались от болезни 30 человек.