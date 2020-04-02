МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Предприятия России по итогам 2019 года произвели 367,952 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку лома и отходов, а также в концентратах — это приблизительно на 12% больше, чем в 2018 году, говорится в материалах Союза золотопромышленников России.

В том числе, по информации союза, в 2019 году производство золота, добытого недропользователями РФ, выросло на 9,5%, до 286,563 тонны, при попутном производстве цветных металлов было получено 18,134 тонны (рост на 17,4%). Еще 38,487 тонны золота получили после переработки лома и отходов (плюс 11,6%), а производство золота в концентратах за период выросло на 45,7% – до 24,768 тонны.

Обновлённый прогноз союза на 2019 год составлял 350 тонн производства золота, включая 314 тонн первичного металла – это добыча (280 тонн), попутное извлечение (17 тонн) и в концентратах (17 тонн).