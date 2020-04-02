МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Правительство установило квоту на экспорт ряда зерновых культур из России, она действует с 1 апреля по 30 июня 2020 года, ее объем — 7 миллионов тонн, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Квота распространяется на экспорт за пределы РФ в государства, которые не являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пшеницы, ржи, меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя и кукурузы.