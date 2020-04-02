МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Сотрудники предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам нерабочего месяца потеряют так называемые "зарплаты в конверте", считает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов.

Президент РФ Владимир Путин в четверг принял решение продлить режим нерабочих дней из-за ситуации с распространением коронавируса по 30 апреля включительно с сохранением зарплат. При этом главам регионов предстоит в зависимости от ситуации с коронавирусом определить, насколько жестким будет этот режим на территории субъекта.

"Есть потери не рабочих мест, а потери в зарплате. Если человек получал 20 (тысяч рублей — ред.) официально и 20 в конверте, конверт он потеряет", — сказал РИА Новости Завьялов, добавив, что, по разным подсчетам, от 2 до 5 миллионов человек, занятых в секторе МСП, либо работают без оформления трудовых отношений, либо часть зарплаты получают в "конверте".

Он ожидает, что часть работающих в этом секторе все же потеряют работу. "Если опираться на официальные цифры Росстата и реестра МСП, то полагаю, мы потеряем от 500 тысяч до 800 тысяч рабочих мест. Если приплюсовать неофициальную занятость — еще миллион сверху", — отметил Завьялов.

Вместе с тем он ожидает скорого возрождения по мере нормализации ситуации.

"Малый бизнес имеет тенденцию возрождаться из пепла так же быстро, как и ликвидироваться. Как только ситуация хоть немного нормализуется, на место закрытых компаний придут другие, возможно более эффективные, ориентированные на цифровые технологии, готовые быстрее адаптироваться", — подытожил собеседник агентства.