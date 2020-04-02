МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Банк России перенес время пресс-конференции по теме "Текущая ситуация и стабилизационные меры", первой в рамках планируемой серии, сообщается на сайте регулятора.

Первая пресс-конференция состоится 3 апреля в 14.00 мск вместо 15.00 мск, как было объявлено ранее.

В ходе мероприятия глава Банка России Эльвира Набиуллина представит видение регулятором текущей ситуации, расскажет о реализации принятых и о планируемых мерах по снижению влияния пандемии коронавируса и волатильности на финансовых рынках на финансовый сектор, экономику и граждан.

Аналогичные пресс-конференции будут проходить еженедельно и анонсироваться на сайте Банка России.