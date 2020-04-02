МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Цены на бензин на АЗС в РФ на 2% превышают уровень прошлого года, основная задача — сохранить их в рамках инфляции, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Основная задача — сохранить уровень цен не выше уровня инфляции. Сегодня, если отметить цены на заправках, они растут не выше инфляции, если год к году брать цифры, то на автобензины цена в этому году выше, чем в прошлом, всего на 2%, что ниже уровня инфляции", — сказал Новак в эфире телеканала Россия 1".

"Мы строго следим за тем, чтобы были обеспечены автозаправочные станции необходимыми объемами нефтепродуктов, внедряются современные методы сейчас удаленных расчетов, в том числе за покупку нефтепродуктов", — добавил Новак.

Министр пояснил, что в целом видит снижение потребления керосина, а также есть снижение потребления нефтепродуктов на автозаправках.