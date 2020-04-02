МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Проблемы отрицательных цен на нефть у России нет, страна полностью обеспечивает потребности в сырье внутреннего рынка и продолжает осуществлять экспортные поставки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"С учетом падения спроса существуют избытки предложения. Такая ситуация возможна, она и ранее встречалась. Но что касается российских производителей, у нас нет таких проблем, поскольку мы имеем достаточно диверсифицированную инфраструктуру, мы в полном объеме обеспечиваем потребности внутреннего рынка, и наша продукция продолжает реализовываться на экспорт", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

Ранее аналитическое агентство Argus сообщило, что стоимость российской нефти марки Urals 1 апреля обновила очередной антирекорд, цена марки в Северо-Западной Европе снизилась до 10,54 доллара за баррель, тогда как еще в понедельник она была у отметки 13 долларов. Это минимальный показатель с марта 1999 года.

По подсчетам агентства, из-за снижения мировых цен на нефть котировка Argus "Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА", используемая для определения стоимости нефти на внутреннем рынке России, с понедельника остается отрицательной. Это означает, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторые другие расходы для нефти из Западной Сибири при поставках в Северо-Западную Европу и Средиземноморье превышают среднюю стоимость Urals на этих рынках.