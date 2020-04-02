МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Россия вышла на производство 500 тысяч защитных медицинских масок в сутки, а к середине месяца будет делать уже 4 миллиона в день, но дефицит все равно сохраняется, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Сейчас уже вышли на объем почти полумиллиона масок в сутки — это марлевые, сертифицированные как медицинские изделия — и в середине апреля, максимум в 20-е (числа — ред.), у нас вместе с легкой промышленностью и организациями ФСИНа будет производиться почти 2 миллиона масок. Считаем: 1,6 миллиона 400 тысяч плюс 2 миллиона, итого мы выходим на 4 миллиона масок в день, все равно сохраняется дефицит", — сказал Мантуров в интервью "Соловьев Live".

Спрос на медицинские маски возрос в России после сообщений о быстром распространении нового коронавируса COVID-19 по миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку этого заболевания пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.

В России общее число заболевших составляет 3548 в 76 регионах, всего скончались от болезни 30 человек.

ВОЗ рекомендует носить такие маски заболевшим. А здоровым людям их нужно использовать в случае если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию COVID-2019. Маски при этом могут быть эффективны только в комбинации с регулярным мытьем рук или обработкой их спиртосодержащим антисептиком.