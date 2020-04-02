МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Основной владелец и председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин обратился к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с предложениями о введении мер поддержки российских производителей удобрений на фоне распространения коронавируса и других событий начала года, затронувших экономику, соответствующее письмо предпринимателя имеется в распоряжении РИА Новости.

"В соответствии с договоренностями по итогам рабочего совещания в правительстве РФ под вашим председательством 27 марта 2020 года по выработке комплекса мер, направленных на повышение экономической устойчивости крупных промышленных производителей РФ, направляю ряд конкретных предложений для их рассмотрения в установленном порядке", — говорится в письме.

"Уралхим" провел анализ риск-факторов, которые существенно влияют на российский бизнес в условиях кризисных явлений в мировой экономике.

Среди таких факторов — последствия колебаний валютного курса для производителей, имеющих кредиты в иностранной валюте, динамика мировых цен на рынках биржевых товаров (в том числе — минеральных удобрений), снижение экспорта из-за режима карантина и приостановка закупок в ряде стран, которые являются крупными потребителями российской химической продукции.

"Нами выработан ряд предложений об оказании системной поддержки, которая могла бы позволить сохранить темпы и объемы промышленного производства химической продукции и минеральных удобрений на территории РФ, финансовую устойчивость отечественных производителей, а также сохранить и, по возможности, увеличить долю присутствия российских экспортеров химии и минеральных удобрений на ключевых зарубежных рынках", — добавляется в письме.

При этом, указывает Мазепин, предлагаемые меры предполагают "возвратный и возмездный" механизм поддержки с целью недопущения потерь для российского бюджета.

Среди предложений — установление в правовом акте правительства, что распространение новой коронавирусной инфекции в сложившихся условиях является чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.

"Данный фактор в обязательном порядке должен быть учтен судами при рассмотрении вопроса о пропуске срока исковой давности и должен служить основанием для его восстановления. Необходимо также приостановление течения/продление всех процессуальных сроков, предусмотренных соответствующими процессуальными кодексами Российской Федерации", — говорится в письме.