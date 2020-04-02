МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Основной владелец и председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин обратился к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с предложением обсудить создание специального государственного инвестфонда для поддержки отраслей российской экономики, которые столкнулись со снижением спроса на продукцию, письмо с соответствующими предложениями имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаем рассмотреть вопрос создания специального государственного инвестиционного фонда на базе ВЭБ.РФ для поддержки отраслей, которые столкнулись со снижением спроса на продукцию, вызванного как эпидемией коронавируса, так и мировой рецессией", — говорится в письме.

Мазепин также попросил рассмотреть возможность предоставления системообразующим предприятиям кредитных средств по ставке 1-1,5% в качестве возвратных кредитов сроком на 3-5 лет под цели обеспечения текущего финансирования деятельности "для спокойного прохождения грядущего турбулентного периода".

"Гарантируем — сохранение рабочих мест, ранее зафиксированных инвестиционных планов", — указывается в письме.