ЛОНДОН, 2 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Банк Англии (ЦБ Великобритании) сообщил, что принял решение об увеличении объема выкупа корпоративных облигаций нефинансового сектора с 10 до 20 миллиардов фунтов стерлингов в рамках программы выкупа активов на рынке для поддержки этих компаний и экономики в целом на фоне негативных последствий, вызванных вспышкой коронавируса.

"Ожидается, что эти покупки будут совершаться значительно более быстрыми темпами, чем по программе (выкупа активов — ред.) 2016 года. Соответственно, банк увеличил максимальный размер выкупа одной облигации на каждом аукционе с 10 до 20 миллионов фунтов стерлингов", — говорится в сообщении регулятора.

Планируется, что операции выкупа через реверсивные аукционы начнутся с 7 апреля. Первоначально будет проводиться по три операции в неделю: по вторникам, средам и четвергам, уточнил схему регулятор.

Ранее, 19 марта, британский ЦБ экстренно понизил учётную ставку на 15 базисных пунктов, до 0,1%, а также увеличил общий планируемый объем выкупа активов с рынка на 200 миллиардов фунтов стерлингов — до 645 миллиардов.