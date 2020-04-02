МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Основной владелец и председатель совета директоров компании "Уралхим" Дмитрий Мазепин предложил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову рассмотреть вопрос введения субсидирования ставки по кредитам, которые привлекались промышленными предприятиями в российских банках с госучастием, письмо с соответствующими предложениями имеется в распоряжении РИА Новости.

"Просим правительство Российской Федерации рассмотреть вопрос введения субсидирования процентной ставки по кредитам, привлеченным в российских банках с государственным участием, в качестве антикризисной меры для крупных промышленных предприятий", — говорится в письме.

Еще одно предложение — введение института юридически обязывающих гарантий того, что все сэкономленные средства будут направлены на обеспечение непрерывности текущей деятельности, а также в качестве дополнительных инвестиций в новые проекты внутри страны — закупку отечественного оборудования и услуг. В случае несоблюдения этих условий субсидия процентной ставки возвращается, и кредит подлежит полной оплате за счет средств заемщика.

"Просим правительство Российской Федерации рассмотреть и запустить широко используемый механизм выкупа институтами развития, а также центральными и государственными банками (ФРС, ЕЦБ) корпоративных облигаций с пониженными процентными ставками", — продолжается в письме.

Мазепин указывает, что цель такого механизма — предоставление крупным производителям промышленной продукции возвратных и относительно "дешевых" заемных средств для поддержания финансовой устойчивости системообразующих предприятий, а также снабжение ликвидностью рынки.