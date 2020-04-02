МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Основной владелец и председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин предложил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову ряд мер поддержки хозяйственной деятельности в моногородах, письмо с соответствующими предложениями имеется в распоряжении РИА Новости.

"С целью обеспечения устойчивого развития градообразующих предприятий и, как следствие, уровня бюджетной обеспеченности моногородов, просим пересмотреть подход к возможности участия градообразующих предприятий в программах поддержки моногородов", — говорится в письме.

Так, "Уралхим" предлагает предоставить градообразующим предприятиям возможность воспользоваться льготными лизинговыми программами и займами, а также государственным софинансированием строительства инфраструктуры для реализации инвестпроектов, ориентированных на создание в моногородах новых производств градообразующим предприятием — самостоятельно или в партнерстве с малым и средним бизнесом.

Компания также предлагает снять ограничения на осуществление любых видов деятельности в рамках инвестпроектов, которые могут претендовать на получение государственной поддержки в рамках режима территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Еще одно предложение — внести изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие распространение на все инвестпроекты, реализуемые в рамках ТОСЭР, права пользования пониженными тарифами страховых взносов, без ограничения сроков получения статуса.